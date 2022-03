F1 altera regras de safety car após polêmica do GP de Abu Dhabi

Carregar reprodutor de áudio

O órgão regulador da Fórmula 1, a FIA, ajustou as regras de safety car da categoria em relação aos carros uma volta atrás do líder, após a controvérsia do GP de Abu Dhabi do ano passado.

Anteriormente, a regra dizia que qualquer carro uma volta atrás poderia passar pelo líder sob condições de safety car durante uma corrida.

A redação original se tornou um grande ponto de discussão após o final da temporada de 2021, quando o diretor de corridas Michael Masi optou por permitir que apenas os carros entre o líder Lewis Hamilton e o segundo colocado Max Verstappen recuperasse o giro.

Os carros atrás de Verstappen foram instruídos a ficar, incluindo aqueles que estavam entre o holandês e o terceiro colocado Carlos Sainz.

No reinício, a uma volta do fim, Verstappen aproveitou seus novos pneus para ultrapassar Hamilton e conquistar a vitória na corrida e no campeonato mundial.

Para garantir que não haverá uma repetição, e após uma discussão com as equipes, a FIA alterou a regra, que agora especifica que todos os carros devem passar pelo líder se for considerado seguro fazer isso.

O artigo 55.13 agora consta: “Se o secretário do percurso considerar seguro fazer, e a mensagem 'CARROS PODEM AGORA ULTRAPASSAR' foi enviada a todos os competidores usando o sistema de mensagens oficial, todos os carros que foram superados pelo líder serão obrigados a passar os carros à frente e o safety car.”

A mudança aparece na edição 5 do Regulamento Esportivo da FIA F1 de 2022, que foi publicado nesta terça-feira após semanas de ajustes nos detalhes finais.

The Safety Car and Lewis Hamilton, Mercedes W12 Photo by: Simon Galloway / Motorsport Images

Entre outras mudanças publicadas poucos dias antes da primeira corrida da temporada de 2022, os pilotos agora precisam ficar de macacão para as comemorações pós-corrida.

A regra diz: “Durante a cerimônia do pódio e o procedimento de entrevista pós-corrida, os pilotos que terminarem a corrida na primeira, segunda e terceira posições devem permanecer vestidos apenas com seus trajes de condução, 'arrumados' até o pescoço, não abertos até a cintura”.

Além disso, “durante as entrevistas na TV e a coletiva de imprensa pós-corrida da FIA, todos os pilotos devem permanecer vestidos apenas com o uniforme de suas respectivas equipes”.

No GP do Brasil do ano passado, Verstappen foi multado por tocar a asa traseira da Mercedes de Lewis Hamilton no parque fechado.

Como resultado, uma nova regra afirma: “Os pilotos não devem interferir nos protocolos do parque fechado de forma alguma”.

Há também uma pequena mudança em uma das novas tabelas de alocação de pontos para corridas encurtadas que foram introduzidas para este ano após o GP da Bélgica da temporada passada.

Para corridas paradas entre 50% e 75% de distância, a pontuação do quarto lugar mudou de nove para 10 pontos, e a pontuação do sétimo lugar de cinco para quatro pontos. A alocação completa agora é 19-14-12-10-8-6-4-3-2-1.

Além disso, os reinícios após os períodos de bandeira vermelha, as equipes agora serão avisadas com pelo menos um minuto de antecedência sobre se será uma largada parada ou em movimento antes que o sinal seja dado para os carros deixarem os boxes. Anteriormente, nenhum horário era especificado.

F1 2022: Mercedes BLEFANDO? RBR favorita? Ferrari bem? E a 'MEIUCA'? Veja prévia do GP do BAHREIN

Assine o canal do Motorsport.com no YouTube

Os melhores vídeos sobre esporte a motor estão no canal do Motorsport.com. Inscreva-se já, dê o like ('joinha') nos vídeos e ative as notificações para ficar por dentro de tudo o que rola em duas ou quatro rodas.

Podcast - Boletim do segundo dia de testes de pré-temporada da F1 no Bahrein