Podcast #171 - Má fase da Mercedes indica fim de uma era na F1?

A má fase da equipe oito vezes campeã mundial de construtores é o tema principal do podcast Motorsport.com desta semana, com os comentaristas Carlos Costa e Guilherme Longo se juntando ao apresentador Erick Gabriel para analisar o atual momento do time na Fórmula 1.

Os jornalistas também falam sobre como isso pode interferir nos pilotos, Lewis Hamilton e George Russell. O programa aborda ainda a volta da maior categoria do automobilismo brasileiro ao Rio de Janeiro, no Momento Stock Car.

Button critica extensão do novo contrato de Norris com a McLaren; entenda o 'caso'

