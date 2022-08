Carregar reprodutor de áudio

A Fórmula 1 está de férias de verão, momento propício para a análise da primeira parte da temporada de 2022, que tem o domínio de Max Verstappen e da Red Bull. Quais são os destaques do campeonato até agora? Quem está decepcionando? Os carros novos realmente fizeram corridas mais emocionantes? Essas e outras questões estão na edição 191 do Podcast Motorsport.com.

Além disso, o programa conta com o Momento Stock Car, com dicas literárias valiosas, envolvendo a maior categoria do automobilismo brasileiro.

