A Fórmula 1 voltou de sua pausa de verão no último fim de semana, e o papo que dominou o paddock de Spa-Francorchamps foi Oscar Piastri. A novela que envolve o jovem australiano, a Alpine e a McLaren vem repercutindo, com outros pilotos e chefes de equipe dando seus pontos de vista sobre a polêmica.

O futuro de Piastri será decidido ainda nesta semana, com a Junta de Reconhecimento de Contratos tendo que entregar um veredito, que será acatado pelas equipes conforme determinado pelo Pacto de Concórdia da F1.

Mas, para além do debate sobre qual será o destino de Piastri em 2023, a edição #193 do podcast Motorsport.com questiona se essa novela toda e a atitude do australiano faz com que ele chegue à F1 já queimado.

Erick Gabriel, Guilherme Longo e Carlos Costa ainda debatem os principais acontecimentos do GP da Bélgica, com mais um show de Max Verstappen a caminho do bicampeonato, o novo erro da Ferrari e a perda de terreno da Mercedes em relação às rivais.

