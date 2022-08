Carregar reprodutor de áudio

O consultor da Red Bull, Helmut Marko, era só sorrisos após mais uma grande vitória de Max Verstappen, agora no GP da Bélgica de Fórmula 1. E após a segunda vitória consecutiva do atual campeão largando pelo menos da décima posição, Marko acredita que o holandês está próximo do mesmo período de domínio visto com Sebastian Vettel e a Red Bull nos anos 2010.

Enquanto na Hungria Verstappen precisou superar uma classificação complicada e uma rodada para vencer, agora na Bélgica o holandês tinha em mãos um novo motor para voar pelo grid após largar de 14º para vencer com tranquilidade.

Em entrevista após a corrida, Marko revelou que não acreditava na vitória do holandês, diferente de seu pai.

"Já sabíamos antes da pausa de verão que trocaríamos o motor aqui, e pensamos em pelo menos conquistar pontos. Mas após a classificação, pensamos que um pódio era possível. Mas Jos disse: 'Não, ele vai vencer'".

Com mais um triunfo, Verstappen chega a nove vitórias na temporada 2022, e com oito corridas ainda pela frente, o holandês tem grandes chances de igualar ou até mesmo superar o recorde de Michael Schumacher e de Sebastian Vettel, que venceram 13 vezes em um mesmo ano.

E apesar de reconhecer o tamanho do feito de Vettel no começo dos anos 2010, Marko diz que repetir ou superar o feito com Verstappen neste ano seria ainda mais satisfatório, devido ao seu nível de performance.

"Não vemos um domínio assim desde então. E, desta vez, temos uma forte oposição. Com Vettel, corremos principalmente contra a Ferrari, um ano contra a McLaren, mas aqui corremos contra Ferrari e Mercedes, então estamos satisfeitos e muito orgulhosos".

MARI BECKER disseca Hamilton e Alonso, responde sobre HATERS, fala de DRUGO na F1 e avalia LECLERC

PODCAST #193: 'Estilo Briatore' faz com que Piastri chegue à F1 queimado?

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: