A Fórmula 1 ainda não colocou seus carros na pista em 2023, mas uma queda de braço acontece fortemente nos bastidores. De um lado, a FIA com novas equipes que querem entrar no campeonato, especialmente a Andretti, que recentemente conseguiu o apoio da GM/Cadillac. Do outro lado, a cúpula da F1 e a maioria das atuais equipes.

A equipe do Podcast Motorsport.com analisou e discutiu na edição 213 os lances de cada batalha entre essas duas partes e o que pode efetivamente acontecer do lado esportivo.

Andretti/GM sofre resistência de equipes da F1

