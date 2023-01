Carregar reprodutor de áudio

Felipe Nasr, que venceu o campeonato WeatherTech SportsCar em 2018 e 2021 em Cadillacs da Action Express, correu pela Sauber na Fórmula 1 nos anos de 2015 e 2016 – tendo um quinto lugar como melhor resultado em sua estreia no GP da Austrália.

O brasileiro de 30 anos assinou contrato com a equipe de carros esportivos de fábrica da Porsche no final de 2021, vencendo a classe GTD Pro no Rolex 24 com o 911 GT3R da Pfaff Motorsports no ano passado, e vem testando seu novo 963 challenger “desde que ele nasceu”. Ele acumulou milhares de quilômetros desde seu lançamento, em Weissach, em pistas na América e na Europa.

“A adição do sistema híbrido me lembra dos meus dias de F1, há muita coisa acontecendo no volante para nós, pilotos, vermos e fazermos”, disse Nasr ao Motorsport.com. “Mal posso esperar para ver os carros correndo juntos. Eles são mais largos e longos [do que antes] – eles parecem muito agressivos para mim! É uma sensação única estar envolvido desde o primeiro dia e ver o 963 nascer antes mesmo de entrar na pista."

#7 Porsche Penske Motorsport, Porsche 963, GTP: Felipe Nasr Photo by: Porsche

Nasr, que competirá com o Porsche 963 nº 7 na IMSA este ano ao lado de Matt Campbell, explicou que o advento do sistema híbrido comum mudou a dinâmica de direção das máquinas protótipo, em comparação com a categoria anterior de protótipos de Daytona.

“Parece diferente do DPi com o híbrido no carro, definitivamente existem algumas diferenças de direção em termos de estilo e do novo pneu”, acrescentou. “Quando pressionamos o pedal do freio, não temos apenas o sistema mecânico, temos o sistema híbrido combinado, então o e-motor também está nos ajudando a desacelerar o carro."

“Você pisa no freio, espera o poder de parada imediatamente – então isso não mudou, mas a sensação que você sente ao apertar o pedal é diferente. Acho que todos nós tivemos que passar por um processo de aprendizado disso, mas é divertido. O carro parece bom e dirige bem.”

#963 Porsche Penske Motorsport, Porsche 963, GTP: Dane Cameron, Felipe Nasr, Matt Campbell Photo by: Porsche

A inclusão de energia elétrica, que é regenerada durante a frenagem, desempenhará um papel no aumento da duração dos stints - o que deve colocar mais ônus no gerenciamento de pneus e combustível. Nasr também apontou para o aumento de peso que a bateria e o MGU trazem, o que também será um fator.

Ele disse: “Há muito mais potência do que um DPi, a única desvantagem que eu diria é o peso – um pouco mais pesado [cerca de 100 kg] do que costumava ser. Você pode sentir isso nas velocidades de curva, e a energia que colocamos nos pneus é muito maior do que antes.

“Os stints serão mais longos, mais tempo de direção para nós – então talvez não estejamos pilotando por 35 a 40 minutos como fizemos com o DPi. Agora teremos que cuidar do carro, pneus e combustível por cerca de 50-60 minutos. É uma boa adição de tempo, acho que os pilotos vão sentir isso fisicamente também!

“A corrida na IMSA é uma das coisas mais divertidas que já fiz: é desafiadora, é difícil, você tem muitos bons pilotos e equipes. Com todos esses fabricantes envolvidos, isso produzirá o horário nobre das corridas de carros esportivos. Eu estou realmente esperando por isso."

VÍDEO: Como novo chefe pode tirar Williams do buraco Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já! Podcast #212 – Polêmica: as verdades inconvenientes sobre a F1 ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: Spotify

Deezer

Apple Podcasts

Google Podcasts

Amazon Music