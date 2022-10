Carregar reprodutor de áudio

Neste domingo, a Fórmula 1 realizou a 20ª etapa, de 22, do calendário de 2022, na Cidade do México. Com o traçado do Autódromo Hermanos Rodríguez sendo o mais alto em relação ao nível do mar e com as primeiras filas formadas por Red Bull e Mercedes, o antepenúltimo GP do ano teve Max Verstappen como vencedor.