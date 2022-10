Carregar reprodutor de áudio

Fernando Alonso acredita que os fãs da Fórmula 1 precisam parar de se colocar uns contra os outros depois de ir ao Twitter para esclarecer comentários feitos sobre Lewis Hamilton em entrevista a um jornal holandês.

Em entrevista ao jornal De Telegraaf, publicada no sábado, o bicampeão mundial falou sobre o ex-companheiro de equipe Hamilton e o atual campeão mundial Max Verstappen ao refletir sobre o pódio do ano passado no Catar.

Alonso disse que achava que a Verstappen tinha "tido um desempenho melhor" do que Hamilton no ano passado e foi uma campeão digno em 2021, acrescentando: "Eu também tenho muito respeito por Lewis. Ainda assim, é diferente quando você ganha sete títulos mundiais quando você só tinha que lutar com seu companheiro de equipe.

"Então eu acho que um campeonato tem menos valor do que quando você tem menos títulos, mas teve que lutar contra outros pilotos com talento igual ou até melhor".

Mas depois que as citações foram divulgadas e começaram a circular em mais veículos afirmando que o piloto da Alpine considerava os campeonatos de Verstappen mais valiosos do que os títulos de Hamilton, o espanhol foi ao Twitter para esclarecer seus comentários.

Ele escreveu: “E novamente… Por favor, todos os títulos são incríveis, merecidos e inspiradores. Incomparáveis entre si e vamos curtir campeões e lendas do nosso tempo atual. Cansado da busca contínua por manchetes. Vamos apreciá-los.”

As citações e o tweet levaram a uma discussão acirrada entre os fãs nas mídias sociais, mas o bicampeão disse que queria “tentar ajudar e tornar as mídias sociais um lugar melhor” esclarecendo seus comentários.

“Precisamos que todos colaborem nisso”, disse Alonso. “Precisamos parar de colocar os torcedores uns contra os outros. Estamos todos na mesma. Grandes campeões, grandes esportistas e tentamos aproveitar este belo momento”.

Fernando Alonso and Giancarlo Fisichella, Renault celebrate in Parc Ferme Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

O piloto da Alpine observou na entrevista original que ele não lutou contra o companheiro de equipe da Renault, Giancarlo Fisichella por seus títulos em 2005 e 2006, nem Verstappen lutou contra Sergio Pérez ou o ex-companheiro de equipe Alex Albon para vencer corridas.

“Mas [Michael] Schumacher, em particular, lutou com seu companheiro de equipe Rubens Barrichello para se tornar campeão cinco vezes seguidas e Hamilton com Nico Rosberg e Valtteri Bottas”, acrescentou Alonso.

“Isso é diferente, eu acho.”

Mas aparentemente em resposta aos comentários de Alonso, Hamilton postou uma foto deles juntos no pódio do GP dos Estados Unidos de 2007, quando eram companheiros de equipe na McLaren. A corrida viu Alonso se estressar na equipe de Woking quando ele perdeu para Hamilton - então em seu ano de estreia - em meio a uma temporada amarga que terminou com Alonso deixando a McLaren depois de apenas um ano.

Hamilton postou a foto dele em pé no degrau mais alto do pódio com a mão no ombro de Alonso, simplesmente com um emoji de polegar para cima.

Q4: Assista DEBATE sobre quali no Hermanos Rodríguez e repercussão dos BASTIDORES no MÉXICO

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Podcast Motorsport.com debate: quem poderá parar a Red Bull e Verstappen na Fórmula 1?

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: