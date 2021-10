Na tarde deste domingo, foi realizado o GP dos Estados Unidos de Fórmula 1, etapa disputada no Circuito das Américas, em Austin, no Texas. Por isso, o PÓDIO chega com o debate sobre a prova norte-americana, com comentários do jornalista Felipe Motta (@felipemottaoficiall), apresentador dos canais ESPN/Fox Sports, e do engenheiro Rico Penteado (@rico.penteado), que já chefiou o departamento de motores da Renault na F1.

A apresentação é de Carlos Costa (@ocarlos_costa), repórter do Motorsport.com.

Assista ao programa, curta o vídeo, compartilhe e também comente

F1 AO VIVO: Verstappen SEGURA Hamilton após GUERRA ESTRATÉGICA e vence em Austin; veja análise do GP

