A Fórmula 1 chega ao seu palco mais luxuoso da temporada, Mônaco, na sétima etapa do campeonato. Tendo acabado de perder a liderança para o rival Max Verstappen, Charles Leclerc confirmou o favoritismo em casa e conquistou a pole no principado. Com isso, tem chances reais de retomar a ponta mundial.

O Q4 chega com tudo, analisando tudo o que rolou de melhor com convidado pra lá de especial: Thiago Alves (@thiagoalvescar), jornalista especializado em automobilismo dos canais ESPN/Fox Sports. A apresentação é de Carlos Costa (@ocarlos_costa) e os comentários de Erick Gabriel (@erickjornalista), repórteres do Motorsport.com.

