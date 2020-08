Um dos destaques da temporada 2020 da Fórmula 1, o piloto britânico Lando Norris, da McLaren, voltou a ter um bom desempenho no treino classificatório para o GP da Grã-Bretanha e largará em quinto na corrida deste fim de semana.

Entretanto, o piloto prevê que os carros da Mercedes, que integram a primeira fila do grid na Inglaterra, devem dar uma volta em quase todo os concorrentes na prova deste domingo, em Silverstone.

"Praticamente todo o grid será ultrapassada pela Mercedes. Vai ser uma dobradinha, não sei se Max [Verstappen, terceiro colocado com a Red Bull] será rápido ainda. Normalmente, o ritmo de corrida é melhor do que na qualificação", disse Norris.

O companheiro do espanhol Carlos Sainz, que larga em sétimo, disse que a maioria das equipes deve se sair melhor na prova do que na classificação. Norris também comentou sobre a Ferrari, que colocou o monegasco Charles Leclerc na quarta posição do grid.

"Temos que olhar para o ritmo de corrida da Ferrari, hoje eles foram rápidos. Acho que amanhã temos a chance de competir com eles. Com a Red Bull de Max e com as Mercedes, definitivamente não".

O britânico também alertou para a concorrência da Racing Point, que terá o canadense Lance Stroll em sexto. "Eles parecem rápidos. Não acho que tenham feito um ótimo trabalho hoje, mas amanhã serão ainda mais fortes", analisou.

