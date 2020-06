Racing Point realiza primeiro teste de 2020 desde pré-temporada

Após o término da pré-temporada, a F1 não via um carro atual em qualquer pista no mundo desde então, devido à pandemia do novo coronavírus e a consequente crise. A escrita foi quebrada nesta quarta-feira com a Racing Point utilizando o circuito de Silverstone para o dia de filmagem que as equipes são permitidas, limitadas a 100 km e com pneus de demonstração especiais da Pirelli.

Isso proporcionou uma oportunidade para a equipe local experimentar os novos protocolos de segurança de pitlane necessários para os próximos fins de semana, quando a F1 efetivamente começar.

O teste ocorreu no início do dia para evitar problemas climáticos, e a equipe conseguiu evitar uma grande tempestade.

Outro teste programado para um carro de 2020 é o da AlphaTauri, com a equipe italiana planejando realizar um dia promocional em Ímola na próxima semana.

A equipe irmã da Red Bull também tem um dia promocional para utilizar, mas ainda não confirmou seus planos.

Mercedes e Renault realizaram dias de testes de quilometragem ilimitada com seus carros de 2018 em Silverstone e no Red Bull Ring, respectivamente, com Esteban Ocon da Renault adicionando 145 voltas hoje às 115 completadas pelo companheiro de equipe Daniel Ricciardo ontem.

A Ferrari planeja correr com um carro de 2018 em Fiorano, mas a equipe ainda não definiu data.

Novo regulamento da Fórmula 1: salvação ou retrocesso?

Confira imagens do teste

Galeria Lista Lance Stroll, Racing Point RP20 1 / 13 Foto de: Racing Point Lance Stroll, Racing Point RP20 2 / 13 Foto de: Racing Point Lance Stroll, Racing Point RP20 3 / 13 Foto de: Racing Point Lance Stroll, Racing Point RP20 4 / 13 Foto de: Racing Point Lance Stroll, Racing Point RP20 5 / 13 Foto de: Racing Point Lance Stroll, Racing Point RP20 6 / 13 Foto de: Racing Point Lance Stroll, Racing Point RP20 7 / 13 Foto de: Racing Point Lance Stroll, Racing Point RP20 8 / 13 Foto de: Racing Point Lance Stroll, Racing Point RP20 9 / 13 Foto de: Racing Point Lance Stroll, Racing Point RP20 10 / 13 Foto de: Racing Point Lance Stroll, Racing Point RP20 11 / 13 Foto de: Racing Point Lance Stroll, Racing Point RP20 12 / 13 Foto de: Racing Point Lance Stroll, Racing Point RP20 13 / 13 Foto de: Racing Point

PODCAST: O que a F1 deveria aprender com as demais categorias para melhorar?