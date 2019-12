Equipe: Estamos felizes por tentar e pressionar, mas tire o pé na curva 3 e mantenha o carro na área de aderência na curva 20. Verstappen: As duas Ferraris estão com estratégia de duas paradas? Equipe: Correto. Verstappen: Consegui ouvir atrás de você...hehe.

Equipe: OK, Lando, dê tudo agora, companheiro. Queremos superar Pérez no final. Foi 1min43s3 e foi uma volta muito boa.

Lando Norris – Pós-corrida

Norris: Jarv, do fundo do meu coração, que muito agradecer por tudo que você fez. Andrew Jarvis (engenheiro): Felicidades, amigo. Você sabe que não sou de discursos como você e Will, mas quero dizer que você é uma lenda. Não acredito na temporada de novato que você teve e o fato de dividi-la com você. Norris: Você está chorando? HAHAHAHA! Jarv chorando, acho que estou chorando!