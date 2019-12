Depois do fim da temporada 2019 da Fórmula 1 no GP de Abu Dhabi do último domingo, a categoria máxima do automobilismo mundial agora terá os testes de pneus da Pirelli visando ao campeonato de 2020.

Com isso, abre-se espaço na elite do esporte a motor para que jovens competidores participem de atividades de pista neste meio de semana. Um deles é o piloto de testes da Haas Pietro Fittipaldi, brasileiro que correrá em Yas Marina nesta quarta-feira.

Além do neto de Emerson Fittipaldi, um dos destaques é a participação de George Russell a bordo da Mercedes. Piloto da Williams, o britânico é apadrinhado pela montadora germânica e terá nova chance ao volante do W10, também na quarta-feira, segundo e último dia de testes.

Outra novidade é o retorno de Esteban Ocon a um carro da F1. Ex-piloto da Force India, o francês atuou como reserva da Mercedes em 2019 e voltará ao grid com a Renault no próximo ano, substituindo o alemão Nico Hulkenberg.

Futuro companheiro de Ocon, o australiano Daniel Ricciardo fica de fora das atividades, assim como o hexacampeão Lewis Hamilton, britânico da Mercedes. Por outro lado, outros dois pilotos que não são da F1 estarão no teste de pós-temporada.

Um deles é o indonésio Sean Gelael, companheiro do alemão Mick Schumacher na equipe Prema na Fórmula 2. Ele estará a bordo da Toro Rosso, que passará a se chamar AlphaTauri em 2020. O outro 'forasteiro' é o israelita Roy Nissany, que testará pela Williams na terça e na quarta.

Confira os pilotos do teste de terça:

V Bottas Mercedes S Vettel Ferrari M Verstappen Red Bull E Ocon Renault C Sainz McLaren S Gelael Toro Rosso (manhã) D Kvyat Toro Rosso (tarde) S Pérez Racing Point K Raikkonen Alfa Romeo R Grosjean Haas R Nissany Williams (manhã) G Russell Williams (tarde)



Confira os pilotos do teste de quarta: