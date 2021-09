O projetista da Red Bull na Fórmula 1, Adrian Newey, rasgou elogios a Max Verstappen, e disse que o holandês pode ganhar seu primeiro título mundial nesta temporada.

Verstappen pode não estar liderando o campeonato de pilotos neste momento, mas mesmo assim impressionou na primeira metade de 2021. Apenas incidentes de corrida, a maioria deles completamente fora de seu controle, impediram o piloto de reivindicar a vitória em cada GP: um furo no pneu em Baku e os confrontos em Silverstone e Hungaroring.

O holandês agora é muito mais consistente em desempenho e comete menos erros do que alguns anos atrás, e Newey percebeu isso. O britânico enfatiza ainda a força mental de seu piloto.

"Ele tem a mesma determinação de aço de qualquer campeão do mundo, que é necessário cavar fundo em si mesmo e perseverar diante da adversidade", disse Newey.

"Ele é capaz de deixar o passado para trás e olhar para a próxima corrida. Seu talento é excelente e ele amadureceu para ser um grande piloto. Ele não cometeu nenhum erro este ano. As corridas em que ele não marcou muitos pontos - Baku, Silverstone e Hungria - não foi culpa dele, mas ele se recuperou todas as vezes."

Verstappen agora tem que lidar com a pressão da luta pelo título.

"Não acho que a pressão da situação o afetará", disse Newey.

“É muito fácil conversar com ele, e ele tem interesses muito diversos, o que eu acho muito importante para um piloto de F1. Se F1 é o único interesse de um piloto, isso pode torná-lo muito importante quando a pressão vier. Max é muito equilibrado a esse respeito", concluiu.

