Raikkonen voltará ao ambiente da F1 em Mônaco

Carregar reprodutor de áudio

Desde que deixou a Fórmula 1 e seu assento na Alfa Romeo no final da temporada passada, Kimi Raikkonen sempre foi visto pelas redes sociais disfrutando do tempo com sua família, além de ter se tornado chefe de equipe da Kawasaki na MXGP. Em entrevista exclusiva ao Motorsport.com, o finlandês disse antes de sua última corrida em Abu Dhabi que “será muito bom estar fora de toda essa falsidade por um tempo”, em referência à categoria.

Mas o campeão mundial de 2007 voltará por um momento ao mundo da F1 na prévia do GP de Mônaco. Não será exatamente no paddock, mas na tradicional partida de futebol que se realiza no principado com fins beneficentes com a participação dos pilotos atuais, alguns aposentados e outros esportistas.

Nas últimas duas temporadas de F1, este evento foi cancelado devido à pandemia, mas a tradição retorna no dia 24 de maio no estádio Louis II, onde o AS Mônaco disputa suas partidas na Ligue 1 da França.

É esperada a presença de muitos pilotos do grid atual para esse jogo, entre eles, Sergio Pérez, Max Verstappen e Sebastian Vettel, assim como ex-competidores da F1, como Raikkonen, Mika Hakkinen, Nico Rosberg, Giancarlo Fisichella, Felipe Massa, Nico Hulkenberg, Stoffel Vandoorne, Robert Kubica e Daniil Kvyat. O Príncipe Albert II de Mônaco e o ex-jogador Francesco Totti também estarão presentes.

Resta saber se Raikkonen, que venceu por 21 vezes e obteve 103 pódios na F1, aproveitará seu tempo em Mônaco para visitar o paddock ou se evitará entrar novamente no ambiente da categoria.

VÍDEO: A guerra de atualizações de Red Bull e Ferrari no GP da Espanha

Assine o canal do Motorsport.com no YouTube

Os melhores vídeos sobre esporte a motor estão no canal do Motorsport.com. Inscreva-se já, dê o like ('joinha') nos vídeos e ative as notificações para ficar por dentro de tudo o que rola em duas ou quatro rodas.

OUÇA AGORA MESMO

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: