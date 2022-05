Carregar reprodutor de áudio

A Red Bull insiste em dizer não estar preocupada com a irritação de Max Verstappen nos recentes episódios de falta de confiabilidade, que tanto o piloto quanto a equipe compartilham do mesmo foco, que é vencer na Fórmula 1.

Verstappen tem se mostrado agitado em muitos episódios ao longo da temporada por conta da intensa batalha contra a Ferrari e Charles Leclerc, mas com algumas coisas não saindo como esperado na questão da confiabilidade, com o holandês perdendo valiosos pontos e dois possíveis pódios com as falhas nos GPs do Bahrein e Austrália.

No GP de Miami, após ter a jornada reduzida durante os treinos de sexta-feira por problemas de confiabilidade, o atual campeão disse que o time precisava parar de fazer os finais de semanas mais difíceis para ele. Após a declaração, o piloto teve apoio público de seu pai, Jos Verstappen, que disse entender a razão de seu filho ficar ‘um pouco irritado’ com o que vem ocorrendo.

Apesar dos sinais de tensão em público, Horner disse que a relação entre Verstappen e o time é forte e que qualquer confronto é calor do momento de quem deseja vencer: “Nós somos uma equipe, nós estamos sempre juntos. Nós o pressionamos e ele nos pressiona, como uma dinâmica nossa. Acho só que nós não esperávamos que, após o último ano, quando fomos (decidir o título) na última corrida, que seríamos competitivos tão cedo nessa temporada”, declarou Horner.

O chefe da Red Bull aproveitou para elogiar a forma de Max Verstappen, que está guiando como em 2021, quando foi campeão mundial: “Acho que ele está pilotando com grande maturidade e fazendo um super trabalho. Ano passado, Max guiou em um nível incrível e em 2022 ele tem continuado nessa pegada”, completou.

Apesar do início forte de Verstappen e de como a Red Bull melhorou após as atualizações introduzidas ao carro no GP da Emília Romagna, Horner acredita que são detalhes que diferem Red Bull e Ferrari.

“Eu acho que eles estão muito próximos, então é juntar as melhores peças e acertos para fazer a melhor corrida possível. Há um longo caminho pela frente, as coisas estão apertadas com a Ferrari e as corridas têm sido ótimas, além de que se pode ver que há um grande respeito entre Charles e Max”, declarou Horner. “Eles estão disfrutando competir um contra o outro. Eu não esperava que tivéssemos um ano competitivo como foi em 2021, mas acho que as coisas serão dessa forma até o final”, prosseguiu.

Com a Ferrari prometendo um grande pacote de atualizações para o GP da Espanha, Horner está esperando pelo final de semana em Barcelona para ter um novo panorama entre os dois times: “Será um novo desafio. A pista tem curvas de alta e sabemos que a Ferrari é forte nesse ponto. Miami foi mais ao nosso favor, nós fomos capazes de executar o trabalho e trazer o resultado”, finalizou.

