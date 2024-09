Além da desclassificação, a suspensão de corridas é uma das penalidades mais severas que os comissários esportivos da Federação Internacional de Automobilismo (FIA) podem impor na Fórmula 1. Perder um resultado é ruim, mas não poder competir é ainda pior para um piloto e sua equipe. Aqui você terá uma visão geral de quais pilotos de F1 já foram suspensos e por quais motivos.

Quais pilotos foram suspensos da F1 até agora e quando?

Na história do Campeonato Mundial de Fórmula 1 desde 1950, oito pilotos foram suspensos:

Kevin Magnussen (2024)

Romain Grosjean (2012)

Jacques Villeneuve (1997)

Michael Schumacher (1994)

Mika Hakkinen (1994)

Eddie Irvine (1994)

Nigel Mansell (1989)

Riccardo Patrese (1978)

Por que foram suspensos?

Por diferentes razões. Isto pode constituir uma violação grave das regras ou o desencadeamento de um acidente particularmente grave. Durante muitos anos, uma proibição também era imposta como um “lembrete” para forçar os pilotos agressivos a agirem com mais prudência.

O Artigo 54.3.i) do Regulamento Esportivo de 2024 dá aos comissários esportivos a oportunidade de suspender um piloto de F1 diretamente para o próximo evento.

Desde 2014, a F1 tem um sistema de pontos de penalidade em que os pilotos – análogo a habilitação de motorista– recebem pontos em sua carteira caso violem as regras. Se um piloto acumular 12 pontos de penalidade em 12 meses, ele será automaticamente suspenso da próxima corrida. Kevin Magnussen é o primeiro piloto a receber a penalidade por causa disso.

Como funciona exatamente o sistema atual?

Dependendo da gravidade da infração, os comissários esportivos podem atribuir de um a três pontos de penalidade por incidente. Estes pontos são creditados diretamente na respetiva carta e têm validade de 12 meses. Decorridos estes 12 meses, os pontos expiram. Portanto, o “saldo da conta” de um piloto muda constantemente.

Se um piloto atingir 12 pontos de penalidade em 12 meses, sua superlicença - a "carteira de motorista de F1" - será suspensa para o próximo evento e só será reativada no evento seguinte. Após isso, todos os pontos de penalidade serão deletados. O piloto terá novamente uma conta de pontos vazia.

Os pontos são atribuídos, por exemplo, por comportamento antidesportivo, como atingir adversários, tirar vantagem da pista ou causar colisões. Mas infrações relacionadas à segurança, como “liberação pela equipe insegura” após um pit stop e ultrapassagens sob amarela ou atrás do safety car, também podem levar a pontos de penalidade, assim como “estilo de direção perigoso”.

Por que esse sistema foi introduzido na F1?

A introdução do sistema de pontos de penalidade na F1 remonta a incidentes na temporada de 2012. Naquela época, o piloto da Lotus, Romain Grosjean, foi repetidamente notado por suas ações impetuosas e causou diversas colisões. O destaque negativo foi um acidente violento na largada em Spa, em que vários carros ficaram danificados, alguns deles gravemente. Em seguida, os comissários puxaram a corda e o suspenderam da corrida seguinte.

O sistema de pontos de penalização deve estabelecer um limite claro para pilotos muito agressivos. O sistema também serve como um impedimento para evitar a reincidência. Isto funcionou bem por muito tempo: depois de 10 anos sob o sistema de pontos de penalização, Kevin Magnussen é o primeiro piloto a atingir o limite de 12 pontos e, consequentemente, foi suspenso da próxima corrida.

A proibição se aplica a apenas uma corrida?

Normalmente sim. No entanto, no passado da F1 foram impostas penalidades que impediram os pilotos de participar de vários GPs.

Uma equipe pode nomear um substituto para um piloto suspenso?

Sim. A equipe é livre para ocupar seu cockpit para outro competidor se um piloto regular for bloqueado. Porque esta é uma penalidade pessoal e não tem impacto na equipe.

No passado, as equipes às vezes não tinham pilotos substitutos e competiam apenas com um carro.

Quem representou os pilotos anteriormente suspensos?

Kevin Magnussen (2024): ainda desconhecido (Haas)

Romain Grosjean (2012): Jerome D'Ambrosio (Lotus)

Jacques Villeneuve (1997): ninguém (Williams)

Michael Schumacher (1994): JJ Lehto (Benetton)

Mika Hakkinen (1994): Philippe Alliot (McLaren)

Eddie Irvine (1994): Aguri Suzuki, Andrea de Cesaris (Jordan)

Nigel Mansell (1989): ninguém (Ferrari)

Riccardo Patrese (1978): ninguém (Arrows)

Detalhes sobre os pilotos que foram banidos até hoje

Kevin Magnussen (2024)

Várias colisões e aproveitamento de posição por fora da pista levaram à proibição de corrida de Magnussen sob o sistema de pontos de penalidade em 2024. Ele foi o primeiro piloto a receber 12 pontos, o que resultou automaticamente em suspensão do GP do Azerbaijão, em Baku.

Romain Grosjean (2012)

Na temporada de 2012, Romain Grosjean foi notado pelo seu estilo muito agressivo com vários incidentes antes de causar um grave acidente no início do GP da Bélgica em Spa. Os comissários esportivos consideraram apropriado uma pausa obrigatória. Grosjean perdeu o GP da Itália em Monza daquele ano.

Jacques Villeneuve (1997)

Nos treinos para o GP do Japão, Jacques Villeneuve ignorou as bandeiras amarelas pela quarta vez naquele ano. Isso resultou em uma proibição, mas a Williams recorreu e garantiu a participação de Villeneuve na corrida. Ele correu e terminou em quinto. Como Williams posteriormente retirou seu apelo, Villeneuve foi posteriormente suspenso e, portanto, desqualificado.

Michael Schumacher (1994)

No GP da Grã-Bretanha, Michael Schumacher ultrapassou ilegalmente seu rival no Campeonato Mundial, Damon Hill, na volta de aquecimento. Na corrida recebeu penalidade e depois até a bandeira preta, mas ignorou ambas. Os comissários esportivos anunciaram, portanto, a proibição de duas corridas. Como a Benetton recorreu (e depois perdeu), a proibição foi adiada. Schumacher foi apenas espectador em Portugal e Espanha.

Mika Hakkinen (1994)

Mika Hakkinen foi suspenso por uma colisão com Rubens Barrichello no GP da Grã-Bretanha. Um acidente envolvendo vários carros no início da corrida seguinte na Alemanha selou o seu destino: Hakkinen teve de ficar de fora na Hungria.

Eddie Irvine (1994)

No GP do Brasil, Irvine causou colisão com vários carros. Isso resultou na proibição de uma corrida. A Jordan recorreu e perdeu o julgamento, então a penalidade foi estendida para três GPs: Irvine perdeu Aida (GP do Pacífico), Ímola e Mônaco.

Nigel Mansell (1989)

Como o piloto da Ferrari, Nigel Mansell perdeu o box da equipe em Portugal, ele rapidamente deu ré no pit lane. Por isso, ele foi imediatamente desclassificado com bandeira preta, mas continuou a participar da corrida. Mais tarde, ele tirou Ayrton Senna da pista. Como resultado, Mansell foi suspenso do GP seguinte, na Espanha, no qual a Ferrari competiu com apenas um carro.

Riccardo Patrese (1978)

Antes do GP da Itália em Monza, Riccardo Patrese já chamava a atenção por seu estilo agressivo. Em Monza, ele causou uma grave batida na largada, na qual Ronnie Peterson sofreu extensas lesões nas pernas. Peterson morreu no dia seguinte no hospital, após complicações. Sob pressão de outros pilotos, os organizadores suspenderam Patrese da etapa de Watkins Glen, nos Estados Unidos. A Arrows não nomeou um substituto.

