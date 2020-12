RETA FINAL: As temporadas históricas da F1 e Stock Car em 2020

O RETA FINAL chega fazendo um balanço geral sobre o fim de semana do esporte a motor no Brasil e no mundo, com a última corrida de 2020 da F1, com o GP de Abu Dhabi, além das possibilidades do mercado de pilotos da categoria para o próximo ano.

O programa desta segunda-feira também receberá convidados especiais, que representaram a Toyota na temporada 2020 da Stock Car, no primeiro ano da montadora japonesa na maior categoria do automobilismo brasileiro.

Assista AO VIVO

Nova parceria com ThePlayer.com, a melhor opção para apostas e diversão no Brasil

Registre-se gratuitamente no ThePlayer.com e acompanhe tudo sobre Fórmula 1 e outros esportes! Você confere o melhor conteúdo sobre o mundo das apostas e fica por dentro das dicas que vão te render muita diversão e também promoções exclusivas. Venha com a gente!