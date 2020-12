Por causa da pandemia da Covid-19 sem precedentes, a Fórmula 1 teve que reformular completamente seu calendário de 2020 e limitar sua temporada apenas à Europa e ao Oriente Médio.

O GP de Mônaco não foi disputado pela primeira vez desde 1954, enquanto Portimão e Mugello sediaram corridas de F1 pela primeira vez e pistas populares como Nurburgring, Ímola e Istanbul fizeram um retorno surpresa.

Para 2021, a Fórmula 1 montou um calendário recorde de 23 corridas, voltando às datas convencionais e adicionando novas corridas na Holanda e Arábia Saudita.

O GP do Vietnã em Hanói, com estreia marcada para 2020, também não acontecerá em 2021. Seu lugar no calendário, em 25 de abril, será ocupado por um local ainda a ser anunciado.

Etapa Local Data 1 GP da Austrália (Melbourne) 21 de março 2 GP do Bahrein (Sakhir) 28 de março 3 GP da China (Xangai) 11 de abril 4 A confirmar 25 de abril 5 GP da Espanha* (Barcelona) 9 de maio 6 GP de Mônaco (Mônaco) 23 de maio 7 GP do Azerbaijão (Baku) 6 de junho 8 GP do Canadá (Montreal) 13 de junho 9 GP da França (Paul Ricard) 27 de junho 10 GP da Áustria (Red Bull Ring) 4 de julho 11 GP da Grã-Bretanha (Silverstone) 18 de julho 12 GP da Hungria (Hungaroring) 1º de agosto 13 GP da Bélgica (Spa Francorchamps) 29 de agosto 14 GP da Holanda (Zandvoort) 5 de setembro 15 GP da Itália (Monza) 12 de setembro 16 GP de Rússia (Sochi) 26 de setembro 17 GP da Singapura (Marina Bay) 3 de outubro 18 GP do Japão (Suzuka) 10 de outubro 19 GP dos EUA (Circuito das Américas) 24 de outubro 20 GP do México (Hermanos Rodriguez) 31 de outubro 21 GP do Brasil* (Interlagos) 14 de novembro 22 GP da Arábia Saudita (Jeddah) 28 de novembro 23 GP de Abu Dhabi (Abu Dhabi) 5 de dezembro

Alterações nas regras da Fórmula 1 de 2021

A temporada 2021 da F1 foi definida para introduzir todos os novos regulamentos técnicos destinados a melhorar o show, mas devido à pandemia, os novos carros, que se beneficiarão do efeito solo, serão adiados para 2022.

Atrasar os novos regulamentos aconteceu em uma tentativa de cortar custos, com a F1 enfrentando uma redução maciça na receita de sua temporada de 2020 sem espectadores.

Isso não significa que os regulamentos técnicos permanecerão inalterados em 2021. Para ajudar os pneus da Pirelli a lidar com os carros cada vez mais rápidos, ajustes foram feitos nos carros para reduzir o downforce em 2021, principalmente em mudanças visando o assoalho.

A Pirelli deveria manter seus compostos com especificações de 2019 pela terceira temporada consecutiva, embora recentemente tenha feito equipes testarem protótipos de pneus para o próximo ano. Esses protótipos, que apresentam uma construção mais robusta, foram duramente criticados pelos pilotos, portanto, resta saber qual especificação será usada.

Em outra tentativa de reduzir custos antes do limite orçamentário, as equipes também serão forçadas a manter seus chassis atuais para 2021, embora possam gastar os chamados tokens de desenvolvimento para retrabalhar certas áreas de seus carros, incluindo a aerodinâmica. Os fabricantes de motores também podem apresentar uma nova especificação de unidade de potência antes do início da temporada de 2021.

Lista de pilotos de 2021

A Fórmula 1 viu várias mudanças na troca de assentos este ano. Devido à pandemia e ao atraso do início da temporada, a maioria das equipes parece ter conduzido seus negócios mais cedo do que o normal.

A Ferrari ganhou as manchetes ao optar por não renovar o contrato de Sebastian Vettel antes mesmo do início da temporada, movendo-se para substituir o tetracampeão mundial por Carlos Sainz da McLaren. Isso, por sua vez, fez com que mais dominós caíssem. A McLaren adquiriu Daniel Ricciardo da Renault, que por sua vez trouxe Fernando Alonso de volta da aposentadoria na F1.

Vettel então encontrou uma casa na Racing Point, que correrá como Aston Martin em 2021, substituindo, Sergio Perez. Pérez tornou-se o ponto focal desta temporada ao lado de Alex Albon, que teve um mau desempenho na Red Bull e sob ameaça de ser substituído por Pérez ou Nico Hulkenberg.

Se Albon for substituído, as chances de ele permanecer na F1 parecem ser mínimas, com AlphaTauri praticamente promovendo a estrela estreante da F2, Yuki Tsunoda.

Mais abaixo no grid, a Haas contratou o campeão da Fórmula 2 de 2020, Mick Schumacher, e Nikita Mazepin.

Faltando na lista de pilotos confirmados está o heptacampeão mundial Lewis Hamilton, que ainda não assinou um novo contrato com a Mercedes, mas é amplamente esperado que faça isso nas próximas semanas.

Equipe Motor Pilotos confirmados Pilotos possíveis Mercedes Mercedes Valtteri Bottas ? Lewis Hamilton Ferrari Ferrari Charles Leclerc

Carlos Sainz

Red Bull Racing Honda Max Verstappen ? Nico Hulkenberg

Sergio Perez

Alexander Albon McLaren Mercedes Daniel Ricciardo Lando Norris Alpine Renault Esteban Ocon

Fernando Alonso

Aston Martin Mercedes Sebastian Vettel

Lance Stroll AlphaTauri Honda Pierre Gasly

? Yuki Tsunoda Daniil Kvyat Alfa Romeo Ferrari Kimi Raikkonen Antonio Giovinazzi Haas F1 Ferrari Mick Schumacher

Nikita Mazepin Williams Mercedes George Russell Nicholas Latifi

Quando os testes de pré-temporada começam?

Os testes tradicionais de pré-temporada da F1 estão definidos para ter mudanças radicais, ainda mais reduzidos de seis dias em 2020 para apenas três em 2021. O teste de três dias é geralmente realizado no final de fevereiro, mas a data e o local exatos ainda não foram decididos. Nos últimos anos, o teste foi realizado em Barcelona, ​​mas o teste de inverno de 2021 provavelmente será transferido para o Bahrein.

Quando os carros de F1 de 2021 são revelados?

Tradicionalmente, a temporada de lançamentos da F1 precede os testes de inverno, com as equipes decidindo fazer um lançamento ao vivo ou online antes de ir para o teste, ou optando por apresentar seu novo carro no pitlane na manhã do primeiro dia de teste.

Os lançamentos de equipes têm se tornado cada vez mais discretos nos últimos anos, embora equipes como Ferrari e AlphaTauri tenham decidido realizar um grande evento de lançamento presencial no inverno passado.

Não há datas de lançamento confirmadas para 2021 até agora, mas esperamos que as equipes apresentem suas novas criações nas duas semanas que antecedem o teste de três dias.

