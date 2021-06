Nesta segunda-feira, o RETA FINAL conta com convidados mais do que especiais: o primeiro deles é Helio Castroneves, que acaba de conquistar sua quarta Indy 500 e entra para a galeria de maiores vencedores das 500 Milhas de Indianápolis.

O piloto brasileiro fala da prova e da expectativa pelo penta. Ademais, aborda a Fórmula 1, que também é destaque após o caótico GP do Azerbaijão, em Baku. Ao lado de 'Helinho', quem também protagoniza o programa é André Duek, um dos maiores especialistas em Indy e automobilismo em geral no Brasil.

O RETA FINAL é apresentado por Carlos Costa e tem comentários de Erick Gabriel, Guilherme Longo e Nayara Coelho, todos repórteres do Motorsport.com.

PODCAST: Quais os episódios fora da F1 que mais marcaram nossas vidas?

Your browser does not support the audio element.