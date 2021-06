Desde a saída de Daniel Ricciardo para a Renault em 2019, a vaga de segundo piloto na Red Bull na Fórmula 1 tem sido motivo de grande preocupação à equipe e também aos fãs do time austríaco.

Pierre Gasly e Alex Albon não conseguiram seguir o mesmo ritmo de Max Verstappen e no final de 2020 foi anunciado que Sergio Pérez seria o companheiro do jovem holandês, após bela campanha com a Racing Point.

E aquilo que se projetava vem se comprovando, pelo menos na opinião de Christian Horner, chefe da Red Bull. Após a vitória do mexicano no último domingo, ele fez questão de rasgar elogios ao piloto, além de falar o que isso significa.

“Sabíamos que Sergio seria extremamente forte em Baku”, disse Horner ao Speedweek.com. “Mas não poderíamos saber quão forte seria. Ele estava rápido desde o primeiro treino e só cometeu um erro na classificação.”

“A maneira como ele controlou Lewis foi sensacional. Sabemos o que uma primeira vitória com uma nova equipe faz com a moral de um piloto. Ele superou nossas expectativas.”

“Finalmente agora temos dois pilotos que têm algo a dizer. Você tem mais uma opção quando sabe que o segundo também pode vencer. Dois pilotos que marcam muitos pontos é exatamente o que queríamos.”

O desempenho em Baku encheu os olhos do chefe, mas não significa um novo acordo contratual para os próximos anos.

“Ainda temos muito tempo para responder sobre isso. Sergio está muito bem, deixe-o assim”, concluiu.

