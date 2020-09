Nesta quinta-feira, foi realizado o dia de entrevistas da Fórmula 1 antes do GP da Rússia, disputado neste fim de semana em Sochi. E o Motorsport.com apurou notícias importantes DIRETO DO PADDOCK.

Entre os destaques, informações sobre a possível ida de Sergio Pérez para a Haas. Neste sentido, também há novidades sobre o futuro de Romain Grosjean, bastante ameaçado na equipe. Além disso, o ‘não’ de Max Verstappen a Lewis Hamilton na Red Bull.

Tudo isso e mais você confere com os jornalistas Carlos Costa, Erick Gabriel e Guilherme Longo.

