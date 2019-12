A grande expectativa para a temporada 2020 da Fórmula 1 está na possibilidade de Lewis Hamilton igualar o número de títulos de Michael Schumacher. O inglês poderá chegar a sete conquistas mundiais caso mantenha a grande fase pessoal e também da Mercedes, que domina a era híbrida da F1 desde 2014.

Mas o número de títulos não é ‘só’ o que Hamilton pode 'tirar' de Schumacher quando se fala em recordes da maior categoria do automobilismo mundial. Dos números mais importantes, dois devem estar em mãos inglesas já em 2020.

O primeiro é o de maior número de vitórias. Atualmente, Hamilton possui 84 triunfos, contra 91 de Schumacher. Desde 2014, o piloto da Mercedes sempre contabilizou dois dígitos de vitórias, exceto pela temporada 2017, quando ganhou nove vezes. Assim, é difícil pensar que Hamilton não vencerá sete vezes em 2020 para igualar ou oito para superar Schumi, mesmo se garantir outro título. Vale lembrar que, em 2016, o inglês não levantou o caneco.

Outra marca que deve ser atingida logo no início da temporada é o total de pódios. Schumacher encerrou sua passagem na F1 com 155 presenças no top-3. Atualmente, Hamilton tem 151 pódios. Nas últimas duas temporadas, Hamilton conseguiu terminar entre os três primeiros em 17 oportunidades ao longo de 21 corridas. Além disso, a temporada 2020 prevê 22 provas, o que amplia as possibilidades do inglês.

Outra marca que poderá ser atingida, mas terá que contar com desempenho excepcional de Hamilton, é o de número de voltas lideradas. Neste momento, Schumacher tem 5.065 giros na frente, contra 4.489 do britânico. Apenas em uma temporada Hamilton conseguiu liderar mais do que 576 voltas, que é a diferença entre eles. Foi em em 2015, quando comandou 587 voltas.

Confira como o título de pilotos com maior número de vitórias na F1 passou de mão em mão desde o início da categoria