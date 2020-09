Pole position do GP da Rússia, o britânico Lewis Hamilton busca a vitória na etapa de Sochi para se igualar ao Michael Schumacher como maior vencedor da história da Fórmula 1. O alemão tem 91 triunfos na categoria e vê sua marca ameaçada pelo piloto da Mercedes.

Em 2020, Hamilton também tenta igualar o número de títulos de Schumi, que é heptacampeão da F1 e tem uma conquista a mais que seu sucessor na equipe alemã. Assim, a elite do automobilismo vive um momento histórico que atrai atenção de lendas de outros esportes.

É o caso da tenista Serena Williams, que manifestou sua torcida para que Hamilton se iguale a Schumi na Rússia. "Ele é, para mim, o maior piloto que nossa geração viu. Tenho confiança de que vai quebrar os recordes de Schumacher, que também foi um piloto fabuloso", disse ela.

"Lewis e eu somos muito próximos, nos conhecemos há anos, adoro ele. É mesmo um grande amigo meu. Esse cara é um campeão, ele tem o pensamento de um campeão. Vejo o que ele faz para treinar, a parte física...", destacou Williams.

"Para ser honesta, o trabalho dele não tem palavras. Lewis é muito intenso. Ele é muito emocional. Ele diz o que quer dizer. É isso que ele faz. Ele não se importa com quem quer que seja. Isso é algo que aprendi a apreciar nele também", completou a esportista.

Williams, aliás, completou 39 anos neste sábado. Assim como Hamilton, ela persegue um recorde. Em Paris, tenta um feito que persegue desde o nascimento da filha Olympia, há dois anos: alcançar os 24 troféus de Grand Slam, recorde da australiana Margareth Courth.

Q4: Acompanhe o debate após a classificação do GP da Rússia, com Gabriel Casagrande e Tiago Mendonça

PODCAST: Qual é o limite de Max Verstappen na Red Bull?

Your browser does not support the audio element.

.