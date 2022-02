Carregar reprodutor de áudio

O narrador da Fórmula 1 na Band, Sergio Maurício, que trabalhou por muitos anos na Globo, teceu duras críticas à antiga emissora nas redes sociais em relação ao tratamento dado à categoria. Segundo o jornalista, quando ela não tem os direitos de transmissão, trata a notícia "como lixo".

O comentário foi feito em resposta a Gabriel Vaquer, repórter do Notícias da TV, que destacou negativamente o espaço dado ao Palmeiras no Mundial de Clubes de futebol, competição que o canal também não está transmitindo.

Segundo Sergio, a atitude com o time paulista foi semelhante ao tratamento à temporada de 2021 da F1, onde Max Verstappen, campeão de pilotos, também não teve muito 'tempo de tela' na emissora.

Apesar do assunto render diferentes opiniões e o pouco espaço a uma competição da qual o grupo não tem os direitos ser justificável, a Globo já recebia críticas dos telespectadores quando transmitia a categoria máxima do automobilismo.

Ao longo dos anos, a cobertura que antes era in loco (quando a equipe vai até o local do evento) e com horas dedicadas às sessões classificatórias, GPs e pódios, se transformou em apenas a transmissão da corrida, muitas vezes iniciando dez minutos antes da largada, e sem a festa do top 3.

Na Band, a F1 ganhou um novo fôlego. Além de mais espaço na tela, a emissora paulista também transmitiu alguns treinos livres, qualificações, fez entrevistas no paddock e criou programas no estilo 'mesa redonda'. O ápice foi no GP de São Paulo, quando a cobertura chegou a ser comparada à da Sky Sports, principal veículo da categoria.

Alguns dos integrantes do canal foram entrevistados pelo Motorsport.com e falaram sobre a liberdade na 'nova casa' da divisão e o valor dado pelo grupo Bandeirantes. As conversas estão disponíveis no YouTube.

F1: Red Bull ESCONDE segredos do novo carro, mas traz NOVIDADE em lançamento, com Verstappen e Pérez

Assine o canal do Motorsport.com no YouTube

Os melhores vídeos sobre esporte a motor estão no canal do Motorsport.com. Inscreva-se já, dê o like ('joinha') nos vídeos e ative as notificações para ficar por dentro de tudo o que rola em duas ou quatro rodas.

Podcast #161: O que aprovamos e reprovamos para temporada 2022 da F1

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: