AO VIVO – F1: Assista ao lançamento do novo carro da Aston Martin

A Aston Martin revelará seu carro para a temporada de 2022 da Fórmula 1 nesta quinta-feira (10), em um evento com altas expectativas. Diferente de Haas e Red Bull, a equipe britânica apresentará a máquina 'real' que irá à pista nos testes de Barcelona, e não apenas um modelo renderizado, como fizeram as duas primeiras.

O nome do monoposto será AMR22 e os pilotos escalados para o pilotar são os mesmos de 2021: Sebastian Vettel e Lance Stroll.

No último mundial de construtores, a Aston Martin terminou em sétimo na classificação, desempenho bem abaixo de 2020, quando, ainda sob o nome de Racing Point, ficou na quarta colocação e chegou até a vencer o GP do Sakhir com Sergio Pérez.

Vettel terminou em 12º no campeonato de pilotos e Stroll em 13º, o alemão somou 43 pontos e o canadense 34. Apesar de fora do top 10, o tetracampeão subiu duas vezes ao pódio, a primeira no Azerbaijão e a segunda na Hungria, mas essa foi 'anulada' por uma infração técnica no combustível de seu carro.

Para 2022, não há muitas especulações sobre um 'renascimento' da Aston Martin, que começa a nova temporada mais 'quieta'. No entanto, há um projeto de longo prazo em andamento com a nova fábrica da escuderia - em um investimento de mais de R$ 1 bilhão de Lawrence Stroll - que pode levá-la ao topo nos próximos anos.

