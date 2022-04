Carregar reprodutor de áudio

Na madrugada desta sexta-feira, foram realizados os dois primeiros treinos livres para o GP da Austrália, terceira etapa da temporada 2022 da Fórmula 1. Uma vez mais, a Ferrari mostrou força, liderando as duas sessões práticas em Melbourne. Entretanto, Max Verstappen ficou 'próximo' com a Red Bull. O SEXTA-LIVRE analisa os principais destaques da pista australiana e traz as últimas notícias da categoria.

A apresentação é de Carlos Costa (@ocarlos_costa) e os comentários de Guilherme Longo (@gglongo), ambos repórteres do Motorsport.com. Veja, curta, compartilhe e também comente, além de se inscrever no canal e ativar notificações para ficar por dentro de todas as novidades!

Red Bull favorita? Rico Penteado aponta quem tem chances na Austrália

Podcast #171 - Má fase da Mercedes indica fim de uma era na F1?

Your browser does not support the audio element.

