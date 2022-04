Carregar reprodutor de áudio

Após o primeiro dia de atividades para o GP da Austrália, os pilotos da Fórmula 1 elogiaram as mudanças feitas ao traçado do Albert Park, em Melbourne, após anos de críticas, afirmando que o layout é mais rápido e divertido. Mas eles ainda mantêm o ceticismo sobre a possibilidade de uma corrida com mais ultrapassagens.

A F1 volta à Austrália neste fim de semana pela primeira vez desde o cancelamento de 2020 por conta da Covid-19, e encontra um circuito revisado em Melbourne. Além da expansão de várias curvas, uma chicane de baixa foi removida para criar um trecho mais pé embaixo.

A categoria aprovou as modificações, junto com o novo recapeamento, após o primeiro contato oficial nesta sexta.

Max Verstappen disse: "É bom. Acho que a aderência da pista é boa, as ondulações definitivamente melhoraram. Acho que a pista está mais legal porque você pode atacar melhor as curvas agora, já que a pista é mais suave. Fizeram um bom trabalho".

"É rápido, é emocionante", disse Lando Norris. "É mais fácil cometer erros e acho que com esse carro, em comparação ao anterior, é mais fácil de errar. Vocês devem ver alguns pilotos travando pneus e indo para a brita, então é difícil montar uma volta boa".

"Quanto mais rápido você vai, menor é a margem de erro que você tem, e eu acho isso emocionante", disse Pierre Gasly. "Você pode errar fácil em alta velocidade, mas, no geral, o fluxo da pista é bom. É de alta velocidade, mas com curvas combinadas, como a 3, em que você precisa pensar na próxima curva. Eu gostei".

Mas enquanto a configuração do novo desafio agrada, os pilotos ainda não têm certeza se as mudanças entregarão benefícios em termos de produzir melhores corridas, com mais ultrapassagens.

Gasly acrescentou: "Ainda estou um pouco cético sobre isso. Não sei o quão melhor será, se é que será melhor".

"Precisamos esperar para ver. Não acho que será pior. Para ser justo, acho que não tínhamos muitas ultrapassagens aqui no passado. Não posso dizer que será 100% igual à Arábia, não acredito que seja. Espero que esteja errado".

Piloto da casa, Daniel Ricciardo: "Me pergunte no domingo. Acho que será melhor. Será 10 vezes melhor? Talvez nem tanto. Mas acho que será melhor. Acho que o complemento de mais uma zona de DRS e com os carros podendo seguir os outros mais facilmente, se não tivemos mais ultrapassagens, teremos pelo menos uma corrida mais próxima".

"Acho que será divertido no domingo, mas estou cauteloso para não superfaturar porque, honestamente, não sei como será. O principal é que hoje foi divertido de guiar".

