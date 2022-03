Carregar reprodutor de áudio

A Fórmula 1 está de volta! Nesta sexta-feira aconteceram os primeiros treinos livres para o GP do Bahrein, primeira etapa da temporada de 2022. Os novos carros desfilaram pelo circuito de Sakhir e já com os primeiros favoritos. No Sexta-Livre você acompanha toda a repercussão do dia, com informações e a melhor análise da internet brasileira!

Podcast - TELEMETRIA: Rico Penteado fala de pré-temporada e favoritos no Bahrein

