A FIA carimbou algumas mudanças de última hora nos regulamentos da Fórmula 1 em uma tentativa de ajudar as equipes que estão enfrentando problemas inesperados causados ​​pelas novas regras de 2022. O primeiro deles é o limite mínimo de peso, com muitas lutando para atingir a meta original de 795kg.

Isso foi bem acima do limite de 752 kg de 2021 da temporada passada, devido a uma combinação de fatores, incluindo, mas não limitado a, novos requisitos de estrutura de segurança, rodas e capas de especificação e um aumento no peso dos pneus.

Parece que a maior parte do grid tem lutado para atingir essa meta na primeira corrida da temporada, com apenas Alfa Romeo e McLaren supostamente dentro ou perto dela.

Como consequência, as escuderias pressionaram a FIA por um pequeno aumento no peso mínimo, que agora foi aumentado em 3 kg - para 798 kg. As equipes com excesso argumentaram que aumentar a quantia as prevenia de gastar muito dinheiro tentando tornar seus carros mais leves.

Para aqueles que estão dentro ou perto do limite original, pelo menos lhes dará a opção de poder colocar lastro ao redor do carro. Aqueles que estão longe de atingir o alvo terão, pelo menos agora, menos desvantagens.

A outra mudança mais visível nas regras atualizadas é a aprovação para que os times encaixem seu assoalho para ajudá-los a gerenciar melhor a flexão do componente em alta velocidade.

À medida que as equipes lutaram para superar o porpoising, elas perceberam que o fenômeno pode ser exacerbado pelo piso flexionando demais e proporcionando um aumento dramático no downforce que empurra o carro para mais perto do solo.

Agora, foi aprovado que as equipes ajustarem o assoalho nos fins de semana de corrida, o que pode ajudar a reduzir a quantidade de flexão.

Os detalhes foram adicionados ao artigo 3.5.7 dos regulamentos técnicos da F1, que abrange os componentes auxiliares. Ele afirma que os carros podem ser equipados com um único suporte de cada lado do carro que deve ser fixado entre o assoalho e 'a parte inteiramente suspensa do carro'.

A peça também deve ser "de seção transversal circular com diâmetro não superior a 5mm, com exceção de detalhes mínimos em seus pontos de fixação internos e externos, ou para fins de ajuste".

