O dia chegou. Lewis Hamilton venceu pela 91ª vez na Fórmula 1, igualando a marca histórica de Michael Schumacher. E além da marca histórica, o triunfo no GP de Eifel ajudou o britânico a abrir uma vantagem mais confortável do que nunca na liderança.

O abandono de Valtteri Bottas também ajudou neste sentido. Mas a não-pontuação do finlandês ajuda também outro nome do grid: Max Verstappen que, com o segundo lugar, se coloca novamente na luta pelo vice-campeonato.

Confira a classificação do Mundial de Pilotos e de Construtores:

Posição Equipes Pontos 1 Mercedes 391 37 43 41 25 34 41 43 17 44 41 25 - - - 2 Red Bull Racing 211 - 27 28 23 35 22 23 - 15 19 19 - - - 3 Racing Point 120 8 14 18 2 14 22 3 16 10 12 16 - - - 4 McLaren 116 26 13 2 10 2 9 6 30 8 - 10 - - - 5 Renault F1 Team 114 4 4 4 20 4 - 23 12 12 16 15 - - - 6 Ferrari 80 19 - 8 16 12 6 - - 5 8 6 - - - 7 AlphaTauri 67 6 1 - 6 1 2 4 27 6 6 8 - - - 8 Alfa Romeo 5 2 - - - - - - - 2 - 1 - - - 9 Haas F1 Team 3 - - 1 - - - - - - - 2 - - - 10 Williams - - - - - - - - - - - - - -

