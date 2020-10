Em corrida agitada na Alemanha, o britânico Lewis Hamilton prevaleceu no GP de Eifel e triunfou com autoridade para conseguir sua 91ª vitória na Fórmula 1, igualando o recorde histórico de Michael Schumacher no país do 'rival'.

O piloto da Mercedes largou em segundo, mas ultrapassou o companheiro Valtteri Bottas para cruzar a linha de chegada à frente em Nurburgring. O finlandês, que largara na pole position, teve problemas na unidade de potência e abandonou.

O pódio alemão foi completado pelo holandês Max Verstappen, da Red Bull, e pelo australiano Daniel Ricciardo, que deu à Renault seu 101º top-3 na F1, o primeiro desde o GP da Malásia de 2011, quando o alemão Nick Heidfeld foi terceiro.

A corrida

Na largada, Hamilton foi com tudo para cima de Bottas, que se defendeu após a primeira curva e manteve a liderança. O monegasco Charles Leclerc, da Ferrari, tentou o bote em Verstappen, mas não conseguiu a ultrapassagem.

Ricciardo passou o tailandês Alex Albon, da Red Bull. Enquanto isso, o francês Esteban Ocon, também da Renault, caiu para nono. Mais atrás, o alemão Nico Hulkenberg, que substituiu o canadense Lance Stroll na Racing Point em virtude de diarreia do titular, saltou de último para 17º. Já o finlandês Kimi Raikkonen, que se isolou como recordista de largadas na F1 com 323 GPs, ficou em 19º com a Alfa Romeo.

Na volta 8 de 60, Albon fez sua primeira parada e colocou pneus médios. No giro seguinte, Ricciardo conseguiu passar Leclerc por fora na segunda curva, na segunda tentativa de ultrapassagem.

Na volta 11, Leclerc fez sua parada e colocou pneus médios. No mesmo giro, seu companheiro alemão Sebastian Vettel 'escapou' na primeira curva e caiu de 11º para 13º. Neste momento, começaram a cair algumas gotas em Nurburgring, mas sem impacto na prova.

Pouco depois, Bottas errou o ponto de frenagem após a reta dos boxes e travou os pneus, perdendo a liderança para Hamilton e fazendo seu pit stop para colocar pneus médios. Ele voltou à pista em quarto.

Logo após, a primeira batida da prova, na primeira curva do circuito: Raikkonen 'esparramou' e bateu na Williams de George Russell. O britânico teve furo de pneu e abandonou. O safety car virtual foi acionado e Hamilton fez sua parada, colocando pneus médios. Verstappen também.

Assim, a ordem à frente se manteve com Hamilton, Verstappen e Bottas. Atrás, Ricciardo e o britânico Lando Norris, da McLaren. Na volta 18, Bottas teve problemas de potência e abandonou. Simultaneamente, o russo Daniil Kvyat, da AlphaTauri, teve que parar para trocar a asa dianteira após seu carro perder a peça em incidente com Albon no retão. Ele voltou à pista em último. Logo após, foi anunciada punição de 10s no tempo de prova para Raikkonen.

Na sequência, foi a vez de Ocon abandonar após problemas hidráulicos com sua Renault. Pouco depois, o mesmo ocorreu com Albon, que deu sequência ao festival de abandonos. O piloto da Red Bull, aliás, recebera punição de 5s no tempo de prova pelo incidente com Kvyat.

Na volta 25, Norris, que vinha em terceiro, relatou, mas seguiu na corrida. Porém, perdeu posições. No 40º giro, aparecia em sexto, atrás do companheiro espanhol Carlos Sainz e do mexicano Sergio Pérez, da Racing Point. Ricciardo 'apareceu' em terceiro.

Logo atrás, Leclerc passou Vettel para assumir o sétimo posto. Já Hulkenberg ultrapassou Raikkonen para chegar à zona de pontuação em décimo, atrás de Pierre Gasly, da AlphaTauri. O francês passou Vettel, que também foi batido por Hulk e fez pit stop para colocar macios.

No 45º giro, Norris abandonou no segundo setor, ocasionando a entrada do safety car. Ricciardo foi o primeiro a ir para os boxes e colocou pneus macios. Após a rodada de pit stops gerada pelo carro de segurança, Hamilton seguia na ponta, agora com compostos moles.

Todos optaram pela mesma borracha, com Verstappen em segundo, Ricciardo em terceiro, Pérez em quarto e Sainz em quinto. Após a saída do safety car, Gasly passou Leclerc pelo sexto lugar.

No final, Lewis Hamilton prevaleceu, terminando com cerca de 2s a frente de Max Verstappen com a Red Bull. Completando o pódio, temos a volta de Daniel Ricciardo entre os três primeiros, sendo primeiro da Renault desde sua volta como equipe oficial em 2016. Com isso, o australiano conseguiu cumprir sua promessa e Cyril Abiteboul terá que fazer a tatuagem.

Completando o Top 10: Pérez, Sainz, Gasly, Leclerc, Hulkenberg, Grosjean e Giovinazzi.

