O GP de Portugal deste domingo (25) terminou com a 92ª vitória de Lewis Hamilton, recorde absoluto na categoria. O britânico da Mercedes não só alcançou o impressionante número como também aumentou sua vantagem na liderança do campeonato. O título está cada vez mais encaminhado.

A mudança mais significativa na briga pela quarta posição é a subida de Charles Leclerc na tabela, o monegasco da Ferrari chegou em quarto e ultrapassou Sergio Pérez na tabela, ele ocupa agora a quinta colocação.

Pierre Gasly marcou mais 10 pontos com o quinto lugar e segue com uma boa temporada na AlphaTauri, o francês ultrapassou Lance Stroll, que também perdeu posição para Carlos Sainz.

Nos construtores, a Mercedes aumentou sua vantagem em relação à Red Bull, a escuderia alemã poderia ter ganho o título de construtores já na corrida de hoje, mas o terceiro lugar de Verstappen atrasou os planos.

Classificação de pilotos

Classificação de construtores

osição Equipes Pontos 1 Mercedes 435 37 43 41 25 34 41 43 17 44 41 25 44 - - - - - 2 Red Bull Racing 226 - 27 28 23 35 22 23 - 15 19 19 15 - - - - - 3 Racing Point 126 8 14 18 2 14 22 3 16 10 12 16 6 - - - - - 4 McLaren 124 26 13 2 10 2 9 6 30 8 - 10 8 - - - - - 5 Renault F1 Team 120 4 4 4 20 4 - 23 12 12 16 15 6 - - - - - 6 Ferrari 93 19 - 8 16 12 6 - - 5 8 6 13 - - - - - 7 AlphaTauri 77 6 1 - 6 1 2 4 27 6 6 8 10 - - - - - 8 Alfa Romeo 5 2 - - - - - - - 2 - 1 - - - - - - 9 Haas F1 Team 3 - - 1 - - - - - - - 2 - - - - - - 10 Williams - - - - - - - - - - - - - - - - -

