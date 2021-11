A disputa pelo título da Fórmula 1 2021 promete ser quente nas duas corridas finais do ano. Lewis Hamilton venceu o GP do Catar em um momento importante para sua campanha e reduziu a diferença de Max Verstappen com apenas 52 pontos em jogo.

Com o holandês fazendo o ponto extra da volta mais rápida, a diferença que era de 14 caiu para oito pontos.

Veja abaixo a situação do Mundial de Pilotos:

Confira a situação do Mundial de Construtores:

Posição Equipes Pontos 1 Mercedes 546.5 41 19 41 40 7 - 30 34 30 43 18 7.5 34 18 35 36 27 18 43 25 - - 2 Red Bull Racing 541.5 28 25 30 29 37 25 41 37 34 3 2 12.5 29 12 20 33 40 40 33 31 - - 3 Ferrari 297.5 12 22 8 18 18 16 - 14 14 26 15 2.5 16 20 15 16 18 18 19 10 - - 4 McLaren 258 18 23 12 12 15 12 18 10 21 22 - 6 1 45 19 6 14 1 1 2 - - 5 Alpine 137 - 3 10 2 2 8 4 2 1 8 37 3 10 5 8 1 - 2 6 25 - - 6 AlphaTauri 112 2 6 1 1 8 21 6 1 2 1 19 4 12 - - 8 2 12 6 - - - 7 Aston Martin Racing 77 1 4 - - 14 18 3 4 - 4 - 5 - 6 - 2 1 6 - 9 - - 8 Williams 23 - - - - - - - - - - 10 10 - 2 1 - - - - - - - 9 Alfa Romeo 11 - - - - 1 1 - - - - 1 - - - 4 - - 4 - - - - 10 Haas F1 Team - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

