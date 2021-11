Apesar da vitória de Lewis Hamilton, o piloto do dia no GP do Catar de Fórmula 1 se chama Fernando Alonso. E não é por menos, saindo de terceiro, o espanhol da Alpine arriscou fazer apenas uma parada para voltar a subir no pódio pela primeira vez em sete anos.

A última vez que o bicampeão havia terminado entre os três primeiros de uma corrida havia sido em um longínquo 27 de julho de 2014, quando acabou na segunda posição do GP da Hungria, ainda quando corria pela Ferrari.

Desde então, Alonso trocou a Scuderia pela McLaren, passou por uma fase complicada com o retorno da Honda, saiu da F1 por dois anos, onde correu e foi campeão do Mundial de Endurance e das 24 Horas de Le Mans, além de fazer sua estreia no Dakar e mais uma participação sem sucesso nas 500 Milhas de Indianápolis.

Após a corrida, um animado Alonso falou com outro campeão da categoria, Jenson Button, sobre a sensação de subir ao pódio novamente.

"É inacreditável. Sete anos. E finalmente conseguimos. Ficamos próximos em algumas corridas, mas não foi suficiente. Sochi foi a última possibilidade. E hoje, aqui.

"Honestamente, achei que estaria liderando após a primeira volta. Achei que, por ter os pneus macios, poderia atacar Lewis, mas não consegui. E aí com Checo, foi muito próximo no final, mas fico feliz pela equipe. Esteban foi o quinto, então tivemos um bom domingo".

Determinante para o pódio de Alonso, a estratégia de parar apenas uma vez pode ter sido arriscada mas, segundo o espanhol, era o plano o tempo todo.

"Planejávamos isso desde o começo. Mas nunca soubemos o quão ruim seria o desgaste. Foi uma corrida difícil para todos. Mas sim, acho que foi uma prova bem executada. A parada foi fantástica. A equipe foi fantástica. A confiabilidade do carro é ótima, e merecemos".

Alonso ainda terminou com um recado: "Esperei muito tempo por isso, então estou muito feliz".

