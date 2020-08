Um final inesperado. Hamilton venceu o GP da Grã-Bretanha de Fórmula 1 com apenas três pneus, depois de seu dianteiro esquerdo estourar. Mas quem se deu pior foi Valtteri Bottas, cujo pneu estourou uma volta antes, deixando o finlandês apenas em 11º, dificultando ainda mais sua campanha pelo título.

Tudo parecia encaminhado para mais uma dobradinha da Mercedes, mas o inesperado veio nas últimas voltas, mexendo consideravelmente não apenas no resultado da corrida como também no mundial de pilotos.

Hamilton tem agora 30 pontos de vantagem para Bottas e o finlandês vê Verstappen se aproximando

Veja como ficou a classificação após a quarta etapa da temporada 2020: