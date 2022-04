Carregar reprodutor de áudio

A Fórmula 1 desembarca no Autódromo Enzo e Dino Ferrari para a quarta etapa do campeonato de 2022. O GP da Emilia Romagna tende a favorecer a equipe italiana, que lidera o campeonato de construtores e vê Charles Leclerc ter amplo domínio no de pilotos. Mas será que o time será imbatível em casa? Para responder esta e outras perguntas, Rico Penteado usará de todo o seu conhecimento em mais uma edição do TELEMETRIA.

O programa que abre as portas do fim de semana da F1 também tem a apresentação de Erick Gabriel e a participação de Guilherme Longo, ambos repórteres do Motorsport.com.

ALPINE VEM COM TUDO? Verstappen e Sainz 'DE VOLTA' em ÍMOLA? Veja o que está em jogo no GP | F1 2022

Podcast #174 - Leclerc já é número 1 da Ferrari ou Sainz ainda está 'vivo'?

