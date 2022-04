Carregar reprodutor de áudio

O futebol agitou o noticiário da Fórmula 1 nesta quinta-feira. Tudo por causa de uma reportagem publicada pela Sky, dizendo que Lewis Hamilton se juntou à estrela do tênis, Serena Williams, em um grande fundo de investimento para assumir o Chelsea F. C. O projeto é capitaneado pelo ex-presidente do Liverpool e da British Airways, Martin Broughton.

A nota também sugere que, em vez de ser um parceiro silencioso caso a compra se concretize, Hamilton teria um papel nos esforços futuros do Chelsea na promoção de diversidade, igualdade e inclusão.

A venda do Chelsea, que pode chegar ao valor de 2,5 bilhões de libras (R$15 bilhões) vem após o ex-dono Abramovich se tornar foco de sanções após a invasão russa na Ucrânia. Com o risco dos ativos do grupo serem congelados, Abramovich optou por colocar o time à venda. Ele originalmente adquiriu o clube em 2003 por ‘apenas’ 150 milhões de libras (R$900 milhões).

A possível novidade chegou aos ouvidos de Max Verstappen, grande rival de Hamilton na temporada passada. O piloto da Red Bull achou “interessante” o fato de Hamilton ser torcedor declarado de um dos rivais do Chelsea.

“Eu achava que ele era torcedor do Arsenal Se gosta do Arsenal e vai comprar o Chelsea, isso é bastante interessante. Mas todo mundo sabe o que faz com o seu dinheiro, por isso vamos ver o que vai sair disso. Eu sou torcedor do PSV Eindhoven e jamais compraria o Ajax.”

Verstappen ainda imaginou a hipótese de ser o homem-forte do PSV: “Se comprasse um clube de futebol, gostaria de ser o único dono, para tomar minhas próprias decisões, e não ter apenas uma menor parte das ações.”

