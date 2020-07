Terminar em segundo foi como vencer, diz Verstappen

A chuva antes da corrida deixou a pista de Hungaroring molhada e obrigou os pilotos a completarem suas voltas de reconhecimento com pneu de composto intermediário. A caminho do grid de largada do GP da Hungria, Max Verstappen perdeu o controle na curva 12 e bateu na barreira de pneus.

A colisão arrancou a asa dianteira do Red Bull RB16 de Verstappen e também o deixou com danos na suspensão. Mesmo assim, o holandês foi para o grid, onde o carro passou por reparos, que o possibilitaram largar e completar a prova na segunda posição, entre o vencedor Lewis Hamilton e o terceiro colocado Valtteri Bottas.

Pouco depois da corrida, Verstappen elogiou o trabalho dos mecânicos da Red Bull, que consertaram o carro faltando poucos minutos para a largada e disse que chegou a pensar que não conseguiria correr na Hungria.

“Não foi como eu queria no começo, é claro, batendo indo para o grid. Mas os mecânicos fizeram um trabalho incrível para consertar o carro. Não sei como eles conseguiram, mas foram incríveis. Então, sim, fiquei muito satisfeito com o segundo lugar. Eu pensei que não ia correr, então ser segundo é como uma vitória hoje”.

“Eu acho que a primeira metade foi muito crucial e, a partir daí, acho que tivemos as chamadas certas e tivemos um bom ritmo, então sim, continuamos fazendo nossas próprias coisas e, é claro, ser capaz de dividir os dois carros da Mercedes é bom para nós.”

Nos momentos finais da corrida, Verstappen ainda foi perseguido de perto por Bottas, que ameaçou uma ultrapassagem, mas não conseguiu superar o holandês, que agora ocupa a terceira posição do campeonato.

“Na última volta, também tínhamos tráfego à frente, o que não me facilitou com os pneus velhos, mas conseguimos aguentar e estou muito feliz com o segundo lugar”.

