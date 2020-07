Após uma grande vitória no GP da Áustria de Fórmula 1 e um bom segundo lugar na Estíria, Valtteri Bottas não teve a mesma performance na Hungria. O finlandês ficou na largada, perdeu diversas posições e só conseguiu se recuperar até o terceiro lugar. Após a prova, o piloto da Mercedes, decepcionado, disse que essa foi uma corrida ruim para ele.

Segundo o piloto, uma luz no painel de seu carro o tirou a concentração na largada, sendo a razão para ter ficado para trás, perdendo posições para vários pilotos.

Porém, Bottas chegou a dar uma avançada antes da largada, o que levou Sebastian Vettel a dizer para a Ferrari que o finlandês havia queimado a largada. Porém, como o avanço não foi suficiente para acionar o sistema de detecção da FIA, ele se livrou de uma punição.

Na primeira curva, Bottas estava apenas em sexto, e gastou sua prova para recuperar posições, mas não conseguiu chegar a tempo em Verstappen para ter uma real disputa pela segunda colocação, tendo que se contentar com a última posição do pódio.

"Foi uma corrida bem ruim para mim, para ser honesto", disse Bottas. "Começando em segundo, obviamente que o objetivo é vencer. Mas eu me perdi na largada".

"Eu reagi a uma luz que acendeu no meu painel. Não sei o que era, mas algo mudou ali, então reagi a isso em vez das luzes de largada, então acabei caindo no anti-stall [sistema de gestão do motor, que impede o carro de morrer], então tive que largar novamente".

"Eu perdi ali. Não tive problemas maiores, mas obviamente perdi muitas posições, e isso fez a corrida ser difícil para mim. Lutando até o fim, cheguei muito perto do Max, mas não tinham voltas suficientes. Pelo menos ainda consegui bons pontos".

Segundo Bottas, a parada extra acabou valendo a pena.

"Acho que a aposta acabou se pagando sim. Me deu aquela diferença com relação aos pneus. Mas acabou não pagando tudo que poderia. Mal posso esperar para Silverstone, mas temos muitos aprendizados para tirar deste final de semana".

