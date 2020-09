F1: Bottas volta a liderar no segundo treino para o GP da Rússia

Depois de ficar na frente no primeiro treino livre para o GP da Rússia de Fórmula 1, o piloto finlandês Valtteri Bottas, da Mercedes, voltou a liderar o pelotão na segunda sessão prática em Sochi, desta vez com a marca de 1min33s519.

Com isso, Bottas superou seu companheiro britânico Lewis Hamilton, que ficou a mais de dois décimos do finlandês. O top-3 foi completado pelo australiano Daniel Ricciardo, batido pelo líder por mais de um segundo.

A quarta posição ficou com o espanhol Carlos Sainz, da McLaren. O futuro piloto da Ferrari ficou à frente do companheiro britânico Lando Norris. O sexto posto ficou com o mexicano Sergio Pérez, que deixará a Racing Point e é especulado na Haas.

O holandês Max Verstappen, da Red Bull, foi apenas o sétimo, à frente do monegasco Charles Leclerc, da Ferrari. O nono lugar foi ocupado pelo francês Esteban Ocon, da Renault. O top-10 foi completado pelo alemão Sebastian Vettel, que sairá da Ferrari para correr na Aston Martin.

O treino de classificação para o GP da Rússia acontece neste sábado, às 9h, horário de Brasília.

Resultados

