No próximo fim de semana, a Fórmula 1 reencontra um circuito que integrou seu calendário há alguns anos. Trata-se do celebrado autódromo Istanbul Park, que volta a sediar o GP da Turquia.

A etapa promete boas disputas em função das características da pista turca e também pode consagrar o heptacampeonato de Lewis Hamilton. O piloto britânico da Mercedes depende apenas de si para conquistar mais um título.

Por tudo isso, o evento é imperdível. Na tabela abaixo, o Motorsport.com mostra os horários e canais de transmissão dos treinos e da corrida. Veja também nossa programação especial no YouTube:

Dia Horário (Brasília) Transmissão Treino Livre 1 Sexta-feira 5h SporTV 2 Treino Livre 2 Sexta-feira 9h SporTV 2 Treino Livre 3 Sábado 6h SporTV 2 Treino Classificatório Sábado 9h SporTV 2 Corrida Domingo 7h10 Globo Programas no YouTube do Motorsport.com Dia TELEMETRIA Quarta-feira 13h DIRETO DO PADDOCK Quinta-feira 14h SEXTA-LIVRE Sexta-feira Após o TL2 Q4 Sábado Após a classificação PÓDIO Domingo Após a corrida RETA FINAL Segunda-feira 19h

