Desde o início das manifestações motivadas pela morte de George Floyd nos Estados Unidos, Lewis Hamilton tem sido um dos nomes mais ativos na luta antirracismo no mundo do esporte, levando inclusive a Fórmula 1 a se posicionar sobre o caso. Mas o posicionamento do hexacampeão não é visto por unanimidade entre nomes do esporte, como Ralf Schumacher, que defendeu que o britânico deveria limitar seu ativismo às redes sociais.

Graças às cobranças de Hamilton, a F1 instituiu um momento de manifestação contra o preconceito e a injustiça racial antes das corridas, algo visto por muitos como necessário e importante, devido ao tamanho da plataforma oferecida pelo esporte. E no grid nenhum piloto se colocou contra.

E essa não foi a única atitude tomada pela Liberty Media a partir das cobranças de Hamilton, com a instituição da iniciativa #WeRaceAsOne (Corremos como um) que defende a igualdade e o fim da discriminação.

Além disso, o posicionamento de Hamilton fez sua própria equipe a se mexer, com a Mercedes criando um programa de fomento à diversidade na empresa.

Mas o irmão do heptacampeão não vê os GPs como o local ideal para falar sobre racismo, afirmando que um piloto não deveria misturar esporte e política nas pistas.

"Estou convencido de que o esporte e a política não devem se misturar", disse Ralf Schumacher em entrevista ao canal alemão Sport1. "E se assim for, está claro que esse não é o trabalho do piloto".

Por outro lado, ele defende que Hamilton deve seguir sua luta porque defende valores importantes para a sociedade, desde que não nos circuitos.

"Os valores que ele defende são muito importante e ele também pode defendê-los no Instagram e em outras redes sociais. Minha única dúvida é por que ele sempre tem que fazer isso com um macacão da Mercedes e na pista".

"Pode criar uma polarização. Se, como piloto, você se envolver em certas coisas, existe um lado perigoso. O esporte não merece isso", encerrou.

Nova parceria com ThePlayer.com, a melhor opção para apostas e diversão no Brasil

Registre-se gratuitamente no ThePlayer.com e acompanhe tudo sobre Fórmula 1 e outros esportes! Você confere o melhor conteúdo sobre o mundo das apostas e fica por dentro das dicas que vão te render muita diversão e também promoções exclusivas. Venha com a gente!

Incomodado, Hamilton fala tudo o que pensa sobre Bottas

PODCAST: Hamilton blefa ou fala verdade ao ameaçar deixar a F1?