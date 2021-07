O momento finalmente chegou. Neste sábado, vimos pela primeira vez uma corrida sprint na Fórmula 1! E na prova de curta duração em Silverstone, a vitória e, por consequência, a pole position do GP da Grã-Bretanha ficou com Max Verstappen, que aproveitou a largada ruim de Lewis Hamilton para dar o pulo para a ponta e dominar a sprint.

A ideia por trás da corrida sprint é aumentar a importância dos outros dias de um final de semana de F1, colocando a classificação na sexta, uma prova de menor duração no sábado e o GP mantido no domingo.

A sprint tem duração de 100 quilômetros, um terço de um GP normal. Em Silverstone, isso significa 17 voltas e o vencedor desta corrida é creditado oficialmente como o pole position do domingo, além de receber três pontos para o Mundial de Pilotos. O segundo e terceiro colocados recebem dois e um, respectivamente.

Na classificação da sexta, que definiu o grid de largada da sprint, Lewis Hamilton respondeu a boa performance de Max Verstappen no TL1 e garantiu a "pole position" da prova deste sábado, tendo o holandês ao seu lado. No TL2, realizado mais cedo neste sábado, tivemos uma sessão diferente do que estamos acostumados. Os pilotos fizeram apenas simulações de corrida, sem entregar voltas rápidas.

Como era previsto pela Pirelli, apesar de muitos falarem que a prova seria feita de pneus médios, alguns pilotos arriscaram com o composto macio, incluindo Valtteri Bottas, que saiu logo atrás de Max Verstappen, em terceiro.

Na largada, Hamilton saiu mal, perdendo a liderança para Verstappen. O heptacampeão seguiu pressionando o rival, com uma bela disputa na primeira volta.

Ao cruzar a linha de chegada pela primeira vez, Verstappen já abria uma certa vantagem para Hamilton, com Bottas, Leclerc, Alonso, Norris, Pérez, Ricciardo, Vettel e Russell fechando o top 10.

O piloto da Williams perdeu posições devido a um toque de Sainz, e o incidente foi colocado sob investigação pelos comissários.

Na quinta volta, Pérez buscava ultrapassar Norris pela sexta posição quando perdeu o controle do carro, saiu da pista e por pouco não bateu no muro, mas retornou em penúltimo, à frente apenas de Mazepin.

Neste momento, Verstappen já abria 1s7 para Hamilton, enquanto Bottas se mantinha em terceiro, com Leclerc em quarto, Norris em quinto e Alonso, Ricciardo, Vettel, Russell e Ocon completando o top 10.

Apesar das preocupações de que a sprint seria uma corrida chata, sem muitas disputas, o pelotão intermediário entregou boas brigas, especialmente da dupla da McLaren contra Fernando Alonso. Tanto Norris quanto Ricciardo se deram melhor contra o bicampeão.

Na décima volta de 17, Verstappen já abria mais de 2s para Hamilton, enquanto Bottas estava a 5s do companheiro de Mercedes. Leclerc e Norris fechavam o top 5.

No final, enquanto o pelotão do meio entregou boas batalhas, na frente, a situação foi bem mais tranquila. Max Verstappen venceu a corrida sprint com folga, garantindo a pole position para o GP da Grã-Bretanha. Lewis Hamilton foi o segundo e Valtteri Bottas completou o "pódio", ficando com a terceira posição.

Completaram o top 10: Charles Leclerc, Lando Norris, Daniel Ricciardo, Fernando Alonso, Sebastian Vettel, George Russell e Esteban Ocon.

Com a definição do grid de largada, a Fórmula 1 volta a Silverstone agora no domingo, para o GP da Grã-Bretanha, 10ª etapa da temporada 2021. A largada da prova está marcada para 11h, com transmissão da Band.

