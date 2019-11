Verstappen desbanca Ferraris e conquista pole para GP do México

Max Verstappen quebrou a sequência de cinco poles seguidas da Ferrari e superou os pilotos da escuderia italiana neste sábado no México. O piloto da Red Bull cravou 1min14s758, mesmo estando com a pole provisória, ao ser mais rápido na primeira tentativa do Q3.

Charles Leclerc foi o segundo colocado, a 0s266 de seu grande rival desde à época dos karts. Sebastian Vettel abrirá a segunda fila, com Lewis Hamilton ao seu lado.

O treino acabou com a imagem de Valtteri Bottas batendo no muro que contorna a última curva do Autódromo Hermanos Rodríguez, mas com o finlandês nada sofrendo, apesar do susto. Ele começará na sexta posição, tendo a companhia de Alex Albon, em quinto.

ATUALIZAÇÃO: Após não respeitar as bandeiras amarelas acionadas por conta do acidente de Valtteri Bottas, Verstappen foi punido com a perda de três posições de grid. O holandês largará na quarta posição e a pole ficou com Charles Leclerc, com a primeira fila da Ferrari.

O Treino

Q1

A dupla Williams foi a primeira a entrar na pista. Logo em seguida, Romain Grosjean começou sua sessão já saindo da pista na curva 1, mas sem se chocar em nenhuma barreira.

Entre os principais nomes, Vettel foi o primeiro a dar as cartas, mas Albon o superou quando restavam menos de 10 minutos opara o fim. Verstappen apareceu logo em seguida para tomar o melhor lugar da tabela, com 1min15s949.

A dupla da Red Bull se manteve à frente até o final, seguida de Leclerc, Hamilton e Vettel. Os eliminados foram Stroll, Magnussen, Grosjean, Russell e Kubica.

Q2

A maioria dos pilotos começaram a jornada na parte intermediária do treino de classificação com pneus médios. Vettel foi o mais rápido no início, com 1min15s914, seguido de Verstappen, Leclerc, Hamilton e Albon.

Faltando menos de nove minutos para o fim, Bottas tomou o lugar de Hamilton, na quarta posição.

Todos voltaram para os pits, retornando à pista quando restavam apenas três minutos para o fim do Q2.

Ainda com composto médio, enquanto a concorrência optava pelos macios, mas sem forçar, Hamilton tomou à frente, ao cravar 1min15s721, com Bottas na segunda posição, a 0s131.

Pérez, Hulkenberg, Ricciardo, Raikkonen e Giovinazzi deram adeus ao treino.

Q3

Os favoritos à pole entraram na pista pela primeira vez quando restavam 10 minutos, todos com pneus macios.

Verstappen começou na frente, 1min14s910, com Leclerc atrás por uma pequena diferença de 0s114. Vettel, Hamilton, Albon e Bottas completavam as três primeiras filas até então.

Após breve pausa no boxes, eles voltaram para a tentativa decisiva. Mas não foi necessário grandes esforços. Verstappen ainda baixou o tempo para 1min14s758, mas seus rivais não haviam conseguido baixar a marca anterior.

Bottas acabou batendo no muro antes da reta de chegada, incidente que o deixou assustado e ofegante, como foi ouvido no rádio.

Com isso, Verstappen garantiu a pole, seguido de Leclerc, Vettel, Hamilton, Albon e Bottas.

O GP do México acontece neste domingo, às 16h, horário de Brasília.

Quer ver Fórmula 2, Fórmula 3, Indy e Superbike de graça? Inscreva-se no DAZN e tenha acesso grátis por 30 dias a uma série de eventos esportivos. Cadastre-se agora clicando aqui.

Grid de largada

Confira como ficou a ordem de largada para o GP do México