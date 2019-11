Max Verstappen alcançou a segunda pole de sua carreira na tarde deste sábado no autódromo Hermanos Rodríguez no México. O holandês foi o último a completar sua volta rápida e fechou com a marca de 1min14s758, tempo 0s001 mais rápido do que o recorde anterior, estabelecido por Daniel Ricciardo em 2018.

Verstappen destacou o trabalho da Red Bull em levar boas atualizações aerodinâmicas para o México.

"Terminar no topo é incrível! Um grande muito obrigado ao time, eles trabalharam duro. Eles sempre dão o máximo e trazem novas peças para o carro. Hoje nós mostramos que somos os mais rápidos".

Questionado se acreditava que conseguiria a pole, Verstappen respondeu: "Secretamente você sempre espera (pela pole), sempre dá o máximo e tenta encontrar o melhor equilíbrio para o carro no Q3. E hoje conseguimos fazer tudo isso".

"Foi um dia muito interessante. Nas últimas corridas a Ferrari esteve realmente rápida nas retas, mas para nós, estar de volta à pole aqui é incrível".

Quando perguntado sobre a largada na longa reta do México, que pode favorecer as Ferraris de Charles Leclerc e Sebastian Vettel que largam logo atrás, o holandês disse que acredita no potencial do carro.

"Vai ser um pouco diferente para mim largar me primeiro ao invés de segundo nessa pista, mas nós vamos dar nosso máximo. De qualquer forma, temos um carro muito bom para a corrida, então mesmo que algo aconteça na largada e percamos uma posição, ainda seremos rápidos".

ATUALIZAÇÃO: Após não respeitar as bandeiras amarelas acionadas por conta do acidente de Valtteri Bottas, Max Verstappen foi punido com a perda de três posições de grid. O holandês largará na quarta posição e a pole ficou com Charles Leclerc, com a primeira fila da Ferrari.