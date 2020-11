Verstappen desdenha de vice-campeonato da F1: "Não me importa"

Max Verstappen insiste que não tem como objetivo o segundo lugar no Campeonato Mundial, apesar de estar a apenas 27 pontos de Valtteri Bottas com três corridas restantes.

O holandês deixou claro que, com o Campeonato Mundial de 2020 agora decidido em favor de Lewis Hamilton, as posições atrás do inglês não importam para ele.

Ele diminuiu ligeiramente a diferença para Bottas na Turquia, depois de terminar frustrado em sexto em um dia em que o finlandês estava fora dos pontos.

“Veremos”, disse Verstappen quando questionado sobre sua perspectiva de chegar no piloto da Mercedes. “Realmente não me importa, ser segundo ou terceiro.”

“Só quero ter um bom resultado. Se isso significar que no final você está em terceiro lugar no campeonato, mas você teve algumas corridas positivas para terminar a temporada, estarei feliz com isso.”

Verstappen admitiu que sua equipe sabia no início do ano que não seria um candidato ao título em 2020, apesar de um final forte na temporada anterior.

“Acho que na primeira corrida ficou bem claro que estávamos muito longe”, disse ele. "E porque? Quer dizer, isso eu não sei, porque senão já teríamos mudado, se soubéssemos por quê.”

“Acho que todos estão trabalhando muito, não há dúvida disso. Mas muitas equipes estão trabalhando muito, é claro. E ainda temos que atualizar, mas é difícil identificar o porquê.”

Sobre o que o carro precisava, ele brincou: “Basicamente, precisamos de mais aderência e mais potência. É isso, certo? Você nunca tem aderência suficiente e nunca tem potência suficiente.”

Verstappen reconheceu que as atualizações introduzidas na última corrida na Turquia parecem funcionar, embora tenha sido difícil julgá-las nas condições difíceis e em uma pista desconhecida. Ele acredita que os benefícios serão mais evidentes neste final de semana.

“Quer dizer, é sempre difícil dizer, por causa das condições, mas testei algumas peças novas e elas foram definitivamente positivas”, disse ele.

“Então, estou ansioso em vir aqui no Bahrein, onde é claro que já temos um pouco mais de informações com esses carros nos últimos anos, então eu só quero ver como funciona aqui. Mas estou confiante de que pode ser bom.”

