Pérez: Red Bull é a única opção para seguir na F1 em 2021

Sergio Pérez segue ativamente buscando um modo de se manter no grid da Fórmula 1 em 2021 e, nesta quinta, na coletiva antes do GP do Bahrein, ele admitiu que só tem uma opção possível para isso, a Red Bull, confirmando que seu Plano B é um ano sabático.

O mexicano está focado na luta pela vaga ao lado de Max Verstappen na equipe austríaca, disputando o assento com Alex Albon e Nico Hulkenberg.

A equipe indicou que, apesar da prioridade ser manter Albon, ela poderá mudar sua política e buscar um nome de fora de sua Academia.

Pérez ocupa atualmente o quarto lugar no Mundial de Pilotos após seu segundo lugar no GP da Turquia, apesar de perder as duas corridas em Silverstone depois de testar positivo para Covid-19.

Ele destacou que só quer seguir na F1 caso tenha uma equipe competitiva.

"Há apenas uma opção. Já disse isso antes: estou aqui há muitos anos e quero seguir, acredito que estou no pico da minha carreira. Mas também quero seguir tendo uma razão, um plano, um bom projeto. Então, se não tiver algo que me mantenha 100% motivado, prefiro não aceitar".

"Acho que agora é esperar a decisão, o que eles vão fazer. Isso está fora das minhas mãos. No momento, abordo as três corridas como sempre, tentando focar no trabalho, seguir dando o meu melhor".

Perguntado porque a equipe deveria escolhê-lo em vez de Albon ou Hulkenberg, ele disse: "Acho que essa é a pergunta errada para fazer a mim! Eu posso falar bem de mim, me colocar na pole position, mas não acho que é minha função me julgar".

Pérez destacou que não tem interesse em buscar vagas em outras categorias para o próximo ano.

"Quero deixar claro o que quero fazer: o Plano A é seguir aqui, o Plano B é parar por um ano, ver como me sinto sem correr, se sinto falta, se quero voltar ou se tem outra categoria que me interessa, ou se parto para uma outra trajetória, fora do esporte a motor".

"Terei um ano para pensar no que eu quero fazer. Acho que, se não tiver a F1 no próximo ano, não me vejo fazendo outra coisa. Aí tiro um ano para considerar o que quero fazer, se sinto falta disso. A maioria dos pilotos aposentam e, depois de seis meses, ficam loucos, querem fazer o que estiver disponível".

"Então preciso ver. Nunca passei por isso na minha vida. Preciso ver também essa vida fora do esporte, como ela funcionaria para mim. E ver se sinto falta de tudo isso ou se prefiro dar sequência à minha vida".

Pérez insistiu também que consegue se ver curtindo uma vida longe das pistas.

"Eu tenho interesse em outras coisas além de correr. Obviamente ainda sou muito jovem. Eu me vejo mais tarde fazendo outras coisas longe do esporte, mas não necessariamente enquanto ainda estou com menos de 40".

"Se isso vier mais cedo, ficarei feliz em considerar essa opção também. Obviamente tenho a minha família, quero ver meus filhos crescendo e outras coisas. Por isso consigo imaginar uma vida longe do esporte".

Sobre o resto da temporada, ele disse: "Certamente, tivemos boas corridas. É algo bom, mas, obviamente, poderia ter sido melhor em algumas ocasiões, mas tive altos e baixos ao longo do ano assim como todo mundo".

"Mas o que importa é onde você termina após Abu Dhabi. E estamos em boa posição para essas provas finais, que são muito importantes para o campeonato. Vamos focar em terminar em alta, entregando o melhor resultado possível".

